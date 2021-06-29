Минздрав Чехии выдал распоряжение о запрете поездок в Россию из-за COVID-19

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29 июня 2021, 23:01 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Чешские граждане отныне не смогут посещать российскую территорию в рамках запрета поездок в страны с экстремальным риском заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 29 июня, распорядился Минздрав Чехии.

Отмечается, что распоряжение действует с 1 по 31 июля. Запрет касается в том числе граждан иных государств, которые постоянно проживают в Чехии. В Минздраве сообщили, что “запрет не распространяется на граждан данных стран, а также на поездки, которые не могут быть отложены и должны быть предварительно объявлены в МИД Чехии”.

Так, в списке присутствует Российская Федерация, Перу, Парагвай, Бразилия, Тунис, Непал, Индия и некоторые другие страны. Что касается России, то в распоряжении говорится о существенном увеличении числа случаев заражения COVID-19 с 25 июня. Сообщается, что в стране в день обнаруживают свыше 20000 носителей коронавируса.

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