В Киргизии опасаются провокаций на границе с Таджикистаном

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29 июня 2021, 16:08

Глава Киргизии Садыр Жапаров прибыл с визитом в Таджикистан для встречи с президентом страны Эмомали Рахмоном. Главы государств намерены обсудить вопросы демаркации границы, где происходят столкновения местных жителей.



Последний конфликт состоялся в апреле текущего года. В ходе перестрелок погибли более полусотни людей из приграничных сёл. Стороны обвинили друг друга в провокации, правоохранительные органы возбудили уголовные дела.

Поездку Жапарова в Таджикистан киргизская общественность расценила неоднозначно. Кто-то считает, что он предал интересы своего государства. Но эксперты - за переговоры любого уровня, что намного лучше войны.



В Киргизии пытаются сделать из Таджикистана агрессора. Неправительственные структуры массово обращаются в судебные и международные инстанции. Глава Киргизии делает ставку на долгосрочные отношения с соседними странами. Визит Жапарова в Таджикистан должен разрядить обстановку на границе.





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