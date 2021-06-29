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В Киргизии опасаются провокаций на границе с Таджикистаном

, 16:08

В Киргизии опасаются провокаций на границе с Таджикистаном

Глава Киргизии Садыр Жапаров прибыл с визитом в Таджикистан для встречи с президентом страны Эмомали Рахмоном. Главы государств намерены обсудить вопросы демаркации границы, где происходят столкновения местных жителей.

Последний конфликт состоялся в апреле текущего года. В ходе перестрелок погибли более полусотни людей из приграничных сёл. Стороны обвинили друг друга в провокации, правоохранительные органы возбудили уголовные дела.
Поездку Жапарова в Таджикистан киргизская общественность расценила неоднозначно. Кто-то считает, что он предал интересы своего государства. Но эксперты - за переговоры любого уровня, что намного лучше войны.

В Киргизии пытаются сделать из Таджикистана агрессора. Неправительственные структуры массово обращаются в судебные и международные инстанции. Глава Киргизии делает ставку на долгосрочные отношения с соседними странами. Визит Жапарова в Таджикистан должен разрядить обстановку на границе.

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