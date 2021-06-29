Британский эсминец не имел права нарушать границу, так как на его борту находилось вооружение

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29 июня 2021, 13:41

Драматические события, произошедшие в Чёрном море 23 июня, обрастают новыми подробностями. Зарубежные официальные лица не признают факт того, что британский эсминец нарушил морскую границу и был предупреждён выстрелами.



В Лондоне считают, что военный корабль воспользовался положениями Конвенции ООН по морскому праву. Однако иностранные эксперты недостаточно хорошо изучили международное соглашение. В частности, морское судно не имело права нарушать границу, так как на его борту находилось вооружение. К тому же оно было не зачехлено, что позволяет говорить о степени его готовности.



В зарубежных СМИ появилась информация, что военный корабль решил продемонстрировать России свободу прохождения в международных водах. Позже в издательстве Guardian написали: британский капитан знал о нарушении морской границы, но не рассчитывал на столь резкую реакцию пограничников. Пожалуй, развязка инцидента кроется в словах главы английского правительства. Борис Джонсон заявил, что Британия не признаёт аннексии Крыма. Это украинская территория. Корабли имеют право двигаться по кратчайшему маршруту. Соответственно, действия капитана английского судна в Чёрном море можно расценивать как преднамеренные.





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