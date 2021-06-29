Европа окажет Украине поддержку из-за запуска «Северного потока-2»

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29 июня 2021, 12:26

По окончании строительства газопровода «Северный поток-2» Украина может потерять часть доходов, газотранспортная система страны окажется невостребованной, когда через 5 лет закончится контракт с Газпромом.



Для компенсации потерь Европа предложила Украине совместную реализацию проектов по водородной энергетике. Однако российские специалисты считают невозможным прокачку водорода по газовым трубам. Для этого нужна серьёзная технологическая доработка. Украина реализовать такой проект не сможет из-за серьёзных финансовых проблем и технологических сложностей. Газотранспортная система построена ещё в советские времена.



В теории производство водорода может быть налажено и на украинских предприятиях. Готовая продукция также могла бы продаваться в Европу. Однако для этого требуется найти инвестора и проработать технологию модернизации транспортной системы под метано-водородную смесь. Но когда есть дешёвый газ вряд ли кто-то будет городить фабрики по производству альтернативного топлива.





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