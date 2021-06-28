Трамп намерен снова баллотироваться в президенты

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28 июня 2021, 17:55

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп решил посетить несколько штатов. Путешествие политика очень сильно напоминает предвыборную кампанию. Возможно, Трамп не исключает досрочного ухода Байдена с государственного поста.



В своих выступлениях бывший президент призывает спасать страну от ошибок Байдена. Речь идёт о миграционной политике, постоянных уступках России и Китаю, остановке санкций против «Северного потока-2». Это поставило под угрозу всю энергосистему штатов.



Экс-глава Белого дома намекнул, что ему, возможно, придётся ещё раз участвовать в президентской гонке. Трамп открыто называет ошибки и промахи Байдена. Он апеллирует серьёзными статистическими данными, которые известны очень узкому кругу лиц.



Поездки бывшего президента по стране слегка напоминают двоевластие. Трамп показывает, что Байден всего лишь номинальная политическая фигура. За бывшего руководителя США выступает почти половина населения страны. Не исключено, что Дональд Трамп набирает политические очки для продвижения в Конгресс. Это будет трамплином для будущего продвижения в кресло президента страны.





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