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«Северный поток-2» выступает разменной монетой на немецких выборах

, 17:22

«Северный поток-2» выступает разменной монетой на немецких выборах

В Германии начинаются дебаты кандидатов в канцлеры Германии. Политики большое внимание уделяют отношениям с Россией и будущему газопроводу «Северный поток-2».

Немецкие политики не исключают, что им однажды придётся оказывать давление на Киев, чтобы сохранить поставку газа в прежних объёмах. В Берлине понимают возможности российского президента Владимира Путина при запуске нового газопровода. Украинский проект будет использоваться Москвой как инструмент политического влияния, считает кандидат в канцлеры Армин Лашет из ХДС. В своих выступлениях Путин неоднократно отмечал, что российская сторона имеет с украинскими компаниями договор на пять лет. Газ будет прокачиваться по нему согласно подписанным условиям.

Лидер партии «Союз 90/Зелёные» Анналена Бербок выступает против завершения строительства газопровода «Северный поток-2». Он станет инструментом Кремля для давления не только на Украину, но и на Запад. В качестве альтернативного варианта немецкий политик предлагает строительным компаниям выплатить неустойку и остановить реализацию проекта.

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