Аргументы Недели В мире 13+

Европейские лидеры раскритиковали предложение Франции и Германии по России

, 16:36

Европейские лидеры раскритиковали предложение Франции и Германии по России

На последнем саммите ЕС, некоторые участники не согласились приглашать российского президента Владимира Путина для участия в мероприятии. Европейские лидеры раскритиковали предложение Франции и Германии.

Канцлер Германии Ангела Меркель была расстроена позицией европейских лидеров. В ответ на это она указала на необходимость разработки новых форматов взаимоотношений с Россией. Больше всего против российского участия выступают страны так называемой «Новой Европы». Это приграничные с Россией государства. Географическая уязвимость заставляет их выбирать более жёсткий курс в отношении Москвы.

Раскол в Европе говорит о том, что в союзе нет единого механизма принятия решений. Итогом саммита стало формальное решение о диалоге с Россией и проработка новых санкций, хотя болевой порог в санкционной риторике уже давно пройден. В Германии и Франции призывают снять с России санкции и начать выстраивать диалог в свете новых политических реалий.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПВ

В мире

Baijiahao: Россия сможет разгромить Японию в случае войны за Курилы с помощью ударов бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22М

Стало известно, как Россия уничтожит Японию в случае войны за Курилы

Российская Федерация сможет разгромить Японию с помощью ударов стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22М в случае войны за Курильские острова. На это указывается в материале, появившемся в сети.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью