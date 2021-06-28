Европейские лидеры раскритиковали предложение Франции и Германии по России

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28 июня 2021, 16:36

На последнем саммите ЕС, некоторые участники не согласились приглашать российского президента Владимира Путина для участия в мероприятии. Европейские лидеры раскритиковали предложение Франции и Германии.



Канцлер Германии Ангела Меркель была расстроена позицией европейских лидеров. В ответ на это она указала на необходимость разработки новых форматов взаимоотношений с Россией. Больше всего против российского участия выступают страны так называемой «Новой Европы». Это приграничные с Россией государства. Географическая уязвимость заставляет их выбирать более жёсткий курс в отношении Москвы.



Раскол в Европе говорит о том, что в союзе нет единого механизма принятия решений. Итогом саммита стало формальное решение о диалоге с Россией и проработка новых санкций, хотя болевой порог в санкционной риторике уже давно пройден. В Германии и Франции призывают снять с России санкции и начать выстраивать диалог в свете новых политических реалий.





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