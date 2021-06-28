Церковные проблемы ставят на колени папу Римского и Александра Лукашенко

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28 июня 2021, 16:12 Источник: ng.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо попросил папу Римского извиниться перед индейцами страны, объяснив это тем, что гнев коренных жителей становится трудно сдержать.



Дело в том, что на прошлой неделе лидеры индейцев Канады заявили о более чем 600 останках, найденных в школе-интернате Мариевал, которая работала с 1899 по 1997 год. Ранее в подобном учреждении для индейцев в Камлупсе, которое действовало с 1890 по 1969 год, нашли 215 останков.



За последние две недели в Канаде сгорели четыре католические церкви. Они находились в провинции, где проживают индейцы. Причиной происшествий, по официальной версии, является поджог. Встанет ли Франциск на колено перед угнетенными, пока неизвестно.



О том, что на колени перед Западом хотят поставить Белоруссию, заявил Александр Лукашенко. Проект по автокефализации местной церкви, по его мнению, является одним из инструментов уничтожения белорусского народа.



«Проверенным путем идут – объявление автокефалии. Письма пошли в Константинополь, письма пошли к нашему патриарху, он об этом мне говорил. Да и тут мы видим уже этот разворот», – сообщил Лукашенко.



Он призвал православных к бдительности.



«Сначала блицкриг, который не удался, затем заигрывание с народом (цветочки и прочие богохульства). К сожалению, и храмы были подключены к этому. Была попытка подключить почти все католические, и многие поддались на это. И у нас среди православных были определенные шатания, с которыми на сегодняшний день и владыка, и православная церковь справились. Это того стоит, успокаиваться нельзя», - заключил белорусский президент.





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