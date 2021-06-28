Россиянам вводят дополнительные ограничения для въезда на Украину

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28 июня 2021, 15:40

С июля Украина вводит новые правила въезда для иностранных граждан, прибывающих из «стран риска». Такими являются Россия, Англия, Индия. Украинцы, побывавшие в этих государствах, вынуждены проходить жёсткий контроль на границе.



Больше всего украинцы опасаются распространения новых штаммов вируса из России. Россиян обязали отчитываться на границе о целях въезда на Украину, о длительности пребывания. Нужно также сдать отпечатки пальцев и тест на антитела за свой счёт. Российские справки о вакцинации в «Незалежной» не признаются, потому что российский препарат ещё не включён в перечень ВОЗ. Для граждан, проживающих на территории Крыма и самопровозглашённых республик, напротив, правила въезда на Украину упростили. Им не требуется сдавать тест на антитела.



Новые правила будут действовать до тех пор, пока в стране не будет привита более половины населения. В стране работают 130 пунктов вакцинации, в которые надо заранее записаться. Украинцы могут выбрать препарат из нескольких вариантов. Российской вакцины «Спутник-V» в этом списке нет.





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