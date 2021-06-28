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Представитель немецкого Минздрава: Германия отказалась считать вакцинированными привившихся «Спутником V»

, 15:35 Источник: ТАСС

Представитель немецкого Минздрава: Германия отказалась считать вакцинированными привившихся «Спутником V»
вакцина, фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/ globallookpress.com

Представитель Министерства здравоохранения Германии заявил, что Берлин не будет признавать вакцинированными от новой коронавирусной инфекции людей, которые сделали прививку российским препаратом «Спутник V».

«В принципе ситуация такова, что только допущенные здесь, в ЕС, вакцины действительно имеют такой допуск и признаются», - пояснил он.

Собеседник напомнил, что «Спутник V» еще не допущен для использования в Европе.

Ранее сообщалось, что премьер Италии Марио Драги предположил, что российская вакцина «Спутник V», возможно, никогда не получит одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА).

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