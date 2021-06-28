На Канаду обрушилась рекордная жара в 46,6 градуса
28 июня 2021, 14:54
Жители Канады стали свидетелями рекордно высокой температуры воздуха. На западе этой страны он прогрелся до 46,6 градуса.
Столь жаркая погода застала врасплох жителей канадского города Литтон в провинции Британская Колумбия. Данная информация поступила от местной метеорологической службы.
Такая температура была зафиксирована в городе накануне, 27 июня. Об этом написали в Twitter. В сообщении говорится, что Литтон “побил рекорд максимальной температуры в Канаде”.
Ранее рекорд в этой стране фиксировали 05.07.1937 года. Тогда в городе Йеллоу Грасс и населенном пункте Мидейл в провинции Саскачеван температура воздуха поднялась до плюс 45 градусов, сообщает РИА Новости.
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