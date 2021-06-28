Польша не будет возвращать евреям имущество, потерянное во время Второй мировой войны

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28 июня 2021, 14:07

Польские депутаты приняли очередной резонансный закон. Теперь граждане, потерявшие своё имущество во время Второй мировой войны, не смогут его вернуть. Также не получат никакой компенсации и потомки пострадавших.



В МИД Израиля уже отреагировали на польский закон. Дипломаты обещают полякам ухудшение отношений между государствами. Отрицательную оценку польский законопроект получил и в государственном департаменте США. Пресс-секретарь ведомства Нед Прайс считает, что документ нужно отклонить. Для этого администрация Белого Дома планирует направить в Польшу своих советников. Пострадавшими от нового закона являются не только евреи, но и сами поляки, утратившие своё имущество во время войны.



К примеру, столица государства к 1945 году была разрушена на 70%. Найти владельцев домов, которые разъехались по всему миру, не представляется возможным. Новый закон гарантирует собственникам жилья, что их не выселят по суду старые владельцы, которые могут объявиться в любой момент.





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