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Польша не будет возвращать евреям имущество, потерянное во время Второй мировой войны

, 14:07

Польша не будет возвращать евреям имущество, потерянное во время Второй мировой войны

Польские депутаты приняли очередной резонансный закон. Теперь граждане, потерявшие своё имущество во время Второй мировой войны, не смогут его вернуть. Также не получат никакой компенсации и потомки пострадавших.

В МИД Израиля уже отреагировали на польский закон. Дипломаты обещают полякам ухудшение отношений между государствами. Отрицательную оценку польский законопроект получил и в государственном департаменте США. Пресс-секретарь ведомства Нед Прайс считает, что документ нужно отклонить. Для этого администрация Белого Дома планирует направить в Польшу своих советников. Пострадавшими от нового закона являются не только евреи, но и сами поляки, утратившие своё имущество во время войны.

К примеру, столица государства к 1945 году была разрушена на 70%. Найти владельцев домов, которые разъехались по всему миру, не представляется возможным. Новый закон гарантирует собственникам жилья, что их не выселят по суду старые владельцы, которые могут объявиться в любой момент.

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