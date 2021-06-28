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Пентагон решил не комментировать заявления сирийского ТВ о погибшем при авиаударе ребёнке

, 07:44 Источник: РИА Новости

Пентагон решил не комментировать заявления сирийского ТВ о погибшем при авиаударе ребёнке
pixabay.com

В Пентагоне отказались от комментариев заявлений, сделанных по телевидению Сирии, в которых речь идет о гибели ребенка при авиаударах. Данная информация поступила от Джессики Макналти, представителя американского ведомства.

Отметим, что некоторое время назад Al-Ikhbariya, являющийся сирийским государственным телеканалом, сообщил, что на востоке САР произошел авианалет, в ходе которого погиб ребенок. Кроме того, еще три человека получили травмы.

При этом в Пентагоне подчеркнули, что американцы задействовали авиаудары, чтобы уничтожить объекты проиранских группировок ополченцев, которые расположены в пограничном регионе Сирии и Ирака. Среди таких объектов в том числе оружейные склады.

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