В Исландии власти приняли решение отказаться от всех ограничений из-за COVID-19

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26 июня 2021, 19:26 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Власти Исландии приняли решение отменить в стране все внутренние ограничительные меры, которые ранее ввели в связи с пандемией COVID-19. Соответствующая информация появилась на сайте исландского правительства.

Отметим, что к настоящему времени в Исландии одну дозу препарата от коронавирусной инфекции получили 87% взрослых жителей. При этом в стране насчитывается порядка 60% полностью привитых граждан.

С 27 июня в Исландии отменяется необходимость придерживаться правил социального дистанцирования. Ко всему прочему, в стране снимают ограничения на собрания, жители смогут более не носить маски. По словам исландского министра здравоохранения, жители вновь смогут пользоваться всеми благами комфортной жизни.

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