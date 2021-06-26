Эрдоган: Канал «Стамбул» построят через шесть лет за 15 млрд долларов

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26 июня 2021, 16:29

Тайип Эрдоган, фото: Depo Photos/Global Look Press

На реализацию проекта канала "Стамбул" уйдет 6 лет. На его строительство придется потратить сумму в размере 15 млрд долларов. Такое заявление сделал в ходе церемонии старта возведения канала турецкий лидер Тайип Эрдоган.

Отметим, что данный канал призван соединить Черное и Мраморное моря. В общем через него проложат 6 мостов. Реализация этого проекта стартует с одного из них. В ходе выступления на торжественной церемонии, трансляция которой ведется в Twitter Эрдогана, президент Турции подчеркнул, что проект сможет окупить себя уже скоро, он вдохнет новую жизнь во внешнюю торговлю страны.

Когда Эрдоган занимал еще кресло турецкого премьера в 2011 году, он впервые высказался о возможности возведения этого канала. Если проект претворят в жизнь, то он будет способствовать значительному снижению транспортной нагрузки на Босфор.

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