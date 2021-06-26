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Во Франции штамм «дельта» обнаружили у двух скончавшихся пациентов с COVID-19

, 16:04 Источник: РИА Новости

Во Франции штамм «дельта» обнаружили у двух скончавшихся пациентов с COVID-19
pixabay.com

На территории Франции у двух умерших граждан, которые были заражены COVID-19, выявили вариант “дельта”. Его обнаружили специалисты региона Окситания.

По данным регионального агентства здравоохранения, этим скончавшимся людям не делали прививку от коронавирусной инфекции. Отметим, что некоторое время назад от Габриэля Атталя, представителя французского кабмина, поступала информация о подтверждении варианта “дельта” в стране у 9-10% зараженных коронавирусом.

Скончавшимся гражданам, у которых выявили “дельту”, было 42 и 60 лет. Пациентов не удалось спасти, хотя врачи боролись за их жизнь в больничном центре Оша. Еще один гражданин в настоящее время пребывает в реанимации. Речь идет о мужчине в возрасте 69 лет. Сейчас специалисты пытаются выяснить контакты вероятных инфицированных вариантом “дельта”.

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