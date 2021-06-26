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В Иране приступили к производству «Спутника V»

, 15:44

В Иране приступили к производству «Спутника V»
pixabay.com

На территории Ирана стартовало производство созданной российскими специалистами вакцины против COVID-19 “Спутник V”. По информации Российского фонда прямых инвестиций, к настоящему времени в стране уже готова тестовая партия.

В производстве российского препарата от коронавирусной инфекции задействована крупная иранская фармацевтическая компания Actoverco. В фонде также отметили, что именно Иран является первой на Ближнем Востоке страной, в котором произвели “Спутник V”.

Данную вакцину будут применять для прививок населения Ирана. Следует подчеркнуть, что в Италии к производству первой тестовой партии “Спутника V” приступили 16 июня.

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