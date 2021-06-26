В Иране приступили к производству «Спутника V»

На территории Ирана стартовало производство созданной российскими специалистами вакцины против COVID-19 “Спутник V”. По информации Российского фонда прямых инвестиций, к настоящему времени в стране уже готова тестовая партия.
В производстве российского препарата от коронавирусной инфекции задействована крупная иранская фармацевтическая компания Actoverco. В фонде также отметили, что именно Иран является первой на Ближнем Востоке страной, в котором произвели “Спутник V”.
Данную вакцину будут применять для прививок населения Ирана. Следует подчеркнуть, что в Италии к производству первой тестовой партии “Спутника V” приступили 16 июня.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.