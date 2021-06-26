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Власти Испании отменили обязательное использование масок на улице

, 09:57 Источник: РИА "Новости"

Власти Испании отменили обязательное использование масок на улице
Барселона, pixabay.com

С субботы, 26 июня, власти Испании отменили обязательное ношение масок на улице. Данная мера действовала на территории страны почти год в целях снижения уровня заболеваемости коронавирусом.

Власти Испании приняли решение отменить обязательное использование масок на улице с 26 июня в связи с улучшением эпидемиологической ситуации. Кроме того, это стало следствием быстрых темпов вакцинации против COVID-19 в стране.

Напомним, с июля прошлого года испанцы не имели возможности выйти из дома, не надев средство защиты органов дыхания. За несоблюдение данного правила предусматривался штраф в размере 100 евро.

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