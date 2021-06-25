Визовые центры Франции в Москве VFS Global приостановили приём заявок на шенгенские визы

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25 июня 2021, 21:18 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Визовые центры Франции в Москве VFS Global приостановили прием заявок на продление истекших во время пандемии шенгенских виз. Заявки на продлении шенгена начинали принимать 1 июня.

Во французском посольстве в РФ объяснили, что в центрах VFS Global, которые обрабатывают заявки на получение виз во Францию, временно приостановлена возможность подачи документов на обновление многоразовых шенгенских виз в связи с тем, что Россия внесена в список стран красной зоны по коронавирусу.

В дипмисси разъяснили, что включение в красную зону означает ужесточение условий въезда во Францию. Посольство Франции сможет возобновить обработку заявок на продление виз, как только улучшение санитарных условий позволит классифицировать Россию в более благоприятную категорию.

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