Визовые центры Франции в Москве VFS Global приостановили приём заявок на шенгенские визы
25 июня 2021, 21:18Источник:
ТАСС
Визовые центры Франции в Москве VFS Global приостановили прием заявок на продление истекших во время пандемии шенгенских виз. Заявки на продлении шенгена начинали принимать 1 июня.
Во французском посольстве в РФ объяснили, что в центрах VFS Global, которые обрабатывают заявки на получение виз во Францию, временно приостановлена возможность подачи документов на обновление многоразовых шенгенских виз в связи с тем, что Россия внесена в список стран красной зоны по коронавирусу.
В дипмисси разъяснили, что включение в красную зону означает ужесточение условий въезда во Францию. Посольство Франции сможет возобновить обработку заявок на продление виз, как только улучшение санитарных условий позволит классифицировать Россию в более благоприятную категорию.
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