Принц Гарри один прилетел из США в Лондон для участия в открытии памятника его матери принцессе Диане

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25 июня 2021, 17:49 Источник: ТАСС

Меган Маркл и принц Гарри, фото: vk.com/meghan_markle

Внук королевы Елизаветы Второй герцог Кембриджский Уильям и герцог Сассекский Гарри на следующей неделе 1 июля посетят церемонию открытия памятника их матери принцессе Диане.

Принц Гарри, проживающий сейчас с супругой Меган Маркл, сыном и дочерью в Калифорнии, уже прилетел в Лондон. В течение ближайших пяти дней принц Гарри проведет на самоизоляции в коттедже Фрогмор неподалеку от Виндзорского замка.

Автор монумента принцессе Диане - скульптор Иэн Рэнк-Броудли.

Церемонию открытия памятника матери он сможет посетить, если у него будет отрицательный тест на коронавирус,- передает агентство PA со ссылкой на представителей британской королевской семьи.

Супруга герцога Сассекского герцогиня Меган Маркл, недавно родившая дочь Лилибет Диану, названная в честь бабушки и матери принца Гарри, осталась с детьми в США, - сообщает Daily Mail.

1 июля принцессе Диане исполнилось бы 60 лет. Мать принцев Уильяма и Гарри погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года в Париже. Их отец принц Чарльз после смерти супруги женился на своей возлюбленной, с которой у него были отношения до женитьбы на Диане.

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