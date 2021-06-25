В США вынесен первый приговор по делу о штурме Капитолия

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25 июня 2021, 15:44 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Американка Анна Морган-Ллойд получила три года условно по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Она пошла на сделку со следствием и созналась в «хулиганском поведении».



Анна попросила прощения у граждан США, отметив, что никаких насильственных действий она не осуществляла, а просто пробыла в Капитолии без разрешения около десяти минут.



«Сначала я это не осознавала, но потом поняла: если бы всех, кто, как и я, не осуществлял никакого насилия, убрали из той толпы, то те, кто хотел насилия, быть может, на него и не решились бы. За это я прошу прощения, за это я принимаю на себя ответственность. Я никогда не хотела побудить людей к насильственным действиям», - заявила она суду.



В столицу она отправилась послушать президента Дональда Трампа, добивавшегося пересмотра результатов президентских выборов 2020 года. Помимо условного срока Анну Морган-Ллойд приговорили к выплате компенсации размером в $500. Деньги пойдут на ремонт Капитолия, которому погромщики нанесли урон примерно на $1,5 млн.



Всего по разного рода делам, связанным с беспорядками в здании Конгресса США, обвиняется почти 500 человек из 43 штатов. Прокуроры готовы разделять протестующих на погромщиков и обычных бунтарей. Так, по делу Морган-Ллойд они признали, что женщина не планировала штурм заранее, не осуществляла насилие, была внутри здания непродолжительное время, шла на контакт со следствием и позволила изучить ее мобильный телефон. Можно ожидать, что схожее снисхождение будет оказано и другим подобным нарушителям.



Тем временем некоторых американцев подозревают в совершении тяжких преступлений. Члену ультраправой группировки бывших пожарных, военных и полицейских «Хранители клятвы» Грейдону Янгу грозит более пяти лет тюрьмы. Он признался, что вместе с 15 сообщниками планировал и организовывал вооруженный штурм Капитолия. По словам Янга, они делали «схроны» с оружием вокруг здания, прорабатывали планы подхода к нему, а также координировали действия в день штурма.





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