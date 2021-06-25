На Украине за сутки выявили 876 случаев заражения COVID-19

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25 июня 2021, 14:54

анализ крови, Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency

За минувшие сутки на территории Украины зарегистрировали 876 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в пятницу в Министерстве здравоохранения страны.

С начала пандемии на Украине выявили 2 232 790 случаев заболевания. За прошедшие 24 часа в стране скончались 53 пациента с подтвержденным COVID-19, а общее количество летальных исходов достигло 52 234, передает в пятницу, 25 июня, RT.

За сутки от коронавирусной инфекции вылечились 2 405 человек. В общей сложности выписаны после выздоровления 2 160 137 украинцев.

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