КНР со своим ядерным величием не намерен подписывать международные договора по СНВ

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25 июня 2021, 11:53

По данным Пентагона, Китай владеет огромным запасом ядерного оружия, модернизация которого проходит столь стремительными темпами, что объём ЯО через несколько лет может удвоиться.



В американском Центре международной политики считают Китай главным соперником США по всем направлениям. Газета Global Times, выпускаемая ЦК КПК, называет заявления американских политиков и экспертов ложью.



Пентагон насчитал в КНР 200 ядерных боезарядов. В Стокгольмском институте исследований мира считают, что у Китая примерно 350 ядерных боеголовок. При этом количество атомного оружия в «Поднебесной» постоянно увеличивается.



Модернизация ядерных сил в КНР началась в 1980-х годах. К началу 2000-х инженеры разработали уникальные системы стратегического вооружения. Это баллистические ракеты нового типа, подводные лодки, а также целая инфраструктура для их функционирования. По факту в мире появилась новая ядерная держава, которая не заинтересована в подписании международных договоров и соглашений, регулирующих производство атомного оружия.





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