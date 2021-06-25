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КНР со своим ядерным величием не намерен подписывать международные договора по СНВ

, 11:53

КНР со своим ядерным величием не намерен подписывать международные договора по СНВ

По данным Пентагона, Китай владеет огромным запасом ядерного оружия, модернизация которого проходит столь стремительными темпами, что объём ЯО через несколько лет может удвоиться.

В американском Центре международной политики считают Китай главным соперником США по всем направлениям. Газета Global Times, выпускаемая ЦК КПК, называет заявления американских политиков и экспертов ложью.

Пентагон насчитал в КНР 200 ядерных боезарядов. В Стокгольмском институте исследований мира считают, что у Китая примерно 350 ядерных боеголовок. При этом количество атомного оружия в «Поднебесной» постоянно увеличивается.

Модернизация ядерных сил в КНР началась в 1980-х годах. К началу 2000-х инженеры разработали уникальные системы стратегического вооружения. Это баллистические ракеты нового типа, подводные лодки, а также целая инфраструктура для их функционирования. По факту в мире появилась новая ядерная держава, которая не заинтересована в подписании международных договоров и соглашений, регулирующих производство атомного оружия.

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