Британский премьер Борис Джонсон выразил уверенность, что эсминец Defender находился в Чёрном море законно

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24 июня 2021, 20:18

Борис Джонсон, фото: MFA Russia, globallookpress.com

Эсминец Defender британских ВМС действовал в акватории Чёрного моря законно, поскольку власти Великобритании не признают территориальных притязаний России на Крым. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг заявил, что британский эсминец находился в украинских водах, - передаёт Reuters.

Джонсон прокомментировал инцидент с нарушением британским военным кораблём российских границ в Чёрном море. Он выразил мнение, что использование международных вод было вполне уместным и подчеркнул: "Мы не признаем присоединение Крыма к России".

Он назвал территорию украинскими водами, которые "использовались для перехода из пункта А в пункт Б".

Борис Джонсон в то же время полагает, что современные отношения РФ и Великобритании не находятся в исторически низкой точке, пояснив, что было гораздо хуже.

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