Канада и Китай: геноцид индейцев против прав уйгуров

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24 июня 2021, 17:24

Пекин попросил ООН расследовать останки детей аборигенов на месте бывшей школы в Канаде. Там, как и в США, некоторое время действовали учебные заведения для детей, насильно изъятых из семей индейцев. Правительство в 70-е годы прошлого века считало, что дети индейцев должны жить в современных условиях.



Нынешнее руководство Канады заявило, что инцидент уже исчерпан. Государство, втянутое в спор с Китаем, привлекло на свою сторону более 40 стран. По заявлениям канадского руководства, в стране на протяжении семи лет работала специальная комиссия, которая сделала всё необходимое для примирения с коренным населением. Дети из закрытой школы скончались от заболеваний и несчастных случаев.



В ответ Оттава призывает международное сообщество обратить внимание на нарушения прав уйгуров в Синьцзяне. В ООН разгорается настоящий дипломатический скандал. Если по канадскому вопросу имеются определённые ясности, то Синьцзян вызывает множество споров. Представитель международной организации по правам человека Мишель Бачелет планирует посетить Китай, чтобы оценить обстановку в северо-западном регионе страны.

Китайская сторона уже одобрила визит международных экспертов.





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