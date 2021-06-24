Против Кремля Байден готовит женский десант

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24 июня 2021, 16:18

Новые назначения американского президента Джозефа Байдена на высокие государственные посты вызывают удивление и изумление.



Глава Белого дома назначил Селест Валландер помощником министра обороны по международной безопасности. В администрации экс-президента Барака Обамы Валландер вела российское направление. Чиновник отличается антироссийскими взглядами. Это значит, что между РФ и США будут строиться жёсткие отношения. Валландер считают профессионалом высокого класса по российской тематике. Ей принадлежит большое количество работ по оборонной стратегии РФ. К тому же она входила в состав группы, разработавшей санкционный курс в отношении Кремля.



В команду лидера США войдёт и Виктория Нуланд, которая в 2014 году раздавала печеньки на киевском майдане. Она займёт должность заместителя государственного секретаря.



Договорившись с президентом России Владимиром Путиным о совместном решении вопросов мировой стабильности, Байден намерен вести диалог без уступок. Договор СНВ-3 Белый дом планирует расширить китайским присутствием. В Пекине это требование считают неприемлемым. К тому же Москва не хочет брать на себя роль уговаривающей стороны. Отсутствие ограничивающих договоров с Китаем делает многие соглашения с «ядерной Россией» бессмысленными.





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