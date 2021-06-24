Америка чувствует поражение: «ЧВК Вагнера» эффективно показала себя в Ливии

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24 июня 2021, 14:55

Фото из открытых источников

Эффективная деятельность российской «ЧВК Вагнера» на африканском континенте привела к осознанию США и западными странами своего геополитического поражения в регионе, уверен военный эксперт Алексей Суконкин.



США и другие западные страны стремительно теряют свои позиции в Африке, в то время как позиции Москвы на континенте укрепляются. Военный эксперт Алексей Суконкин уверен, что в этом кроется причина нападок Вашингтона на россиян.



Госдепартамент США разместил на своем сайте невнятное заявление представителя администрации Джо Байдена, который пожелал остаться неназванным. В нем утверждается, что Россия и Турция якобы согласились обсуждать возможность вывода из Ливии иностранных формирований.



Заявление было сделано по итогам ливийского саммита по вопросу политического урегулирования ситуации в стране. Мероприятие прошло в Берлине в среду, 23 июня.



Американцы утверждают, что на территории страны якобы находятся сотрудники «ЧВК Вагнера», которые «выполняют стратегические цели России в Черной Африке и на юге Средиземноморья».



«Русские ведь внедрились на южный фланг НАТО… "Вагнер" — мы не принимаем, что это частная компания», - говорится в заявлении госдепа.



Военный писатель и эксперт Алексей Суконкин предположил, что бездоказательные нападки в сторону России могут говорить о стремительной потере контроля США и других западных стран над Африкой. В отчаянии Вашингтон пытается найти виновного, чтобы не признавать недальновидность своей стратегии по отношению к континенту.



«Америка чувствует поражение. Россия и, в частности, «ЧВК Вагнера», теснит американцев и французов по всей Северной Африке, да и вглубь континента», - уверен эксперт.



Однако он подчеркнул важную деталь, которую упускают американцы, когда связывают «вагнеровцев» с официальной Москвой.



«Я много общаюсь с ветеранами силовых структур и они говорят, что «ЧВК Вагнера» ничего не согласовывает с российским руководством и, тем более, не получает команды. А действует, как считает нужным. Возможно, этот «Вагнер» когда-нибудь ошибется, но пока грамотно рассчитывает риски и даже в сложнейших ситуациях выходит сухим из воды», - сообщил Суконкин.



Он напомнил о столкновении «вагнеровцев» с американцами в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Авиация США в феврале 2018 года атаковала сотрудников «ЧВК Вагнера» ради спасения боевиков «Исламского государства» (организация запрещена на территории России).



«И даже события февраля 2018 года в провинции Дейр-эз-Зор, какими бы трагичными они не были, вскрыли систему принятия решений американскими военными и сделали ЧВК Вагнера еще сильнее. При этом «вагнеровцы» не всегда действуют разумно, часто это просто игра, что показывает их полную автономность от российского государства. Они своего рода Робин Гуды», - полагает Суконкин.



Самое важное, что показала работа «ЧВК Вагнера» на африканском континенте, это то, что главы африканских государств не должны согласовывать свои действия с Западом. Они могут действовать на своё усмотрение, главное – иметь контакты с силами, способными защитить их.



«К тому же «ЧВК Вагнера» невероятно эффективна, потому что это бизнес-структура. Опять же, государственная структура не может быть настолько эффективной, поскольку у нее нет автономности и необходимо постоянно все согласовывать», - заключил эксперт.

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