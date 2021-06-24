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ЕАЭС планирует создать приграничные продовольственные фонды и общий рынок труда

, 13:05

ЕАЭС планирует создать приграничные продовольственные фонды и общий рынок труда

Российские чиновники предлагают формировать чрезвычайные продовольственные фонды. Склады продовольствия планируется создать на границах со странами Евразийского экономического союза. Это позволит защитить общий рынок и потребителей, считает вице-премьер РФ Алексей Оверчук. По словам чиновника, страны ЕАЭС относительно спокойно преодолели кризис благодаря эффективному интеграционному процессу.

Страны ЕАЭС намерены разработать обязательное мобильное приложение для граждан, путешествующих в рамках союзного объединения. Это позволить определить потоки въезжающих в Россию людей, а также уменьшить риски ввоза коронавируса на нашу территорию. Также будет создана единая система поиска работы.

«Стратегия – 2025» предусматривает активное наращивание экспорта, реализацию программы импортозамещения. Страны-участницы договора намерены активнее осваивать и развивать «зелёные технологии».

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