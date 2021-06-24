США начнут работу по информированию молодёжи о работе Североатлантического альянса

Аргументы Недели → В мире 13+

24 июня 2021, 13:05

Jaap Arriens/Global Look Press

США предстоит провести работу по информированию молодых людей о деятельности НАТО. Данная информация следует из описания гранта, размещенного миссией Соединенных штатов при Североатлантическом альянсе.

Речь идет о том, что молодежь должна знать, насколько военно-политический блок важен для “обеспечения безопасности, мира и стабильности и продвижения демократических ценностей”. Подобные проекты советует подать Управление советника по связям с общественностью при представительстве США при НАТО.

В документе, с которым ознакомился RT, говорится, что современная молодежь встревожена ситуацией на планете, которая со временем становится более сложной. Подчеркивается, что США проявляют интерес к обучению молодых людей посредством использования в том числе соцсетей и цифровых технологий. Всего гранта два. Предельный размер одного из них составляет 100 000 долларов.

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