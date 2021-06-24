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Европа начала вводить санкции против Лукашенко с нефтепродуктов и удобрений

, 11:42

Европа начала вводить санкции против Лукашенко с нефтепродуктов и удобрений

В МИД Белоруссии считают новые санкционные ограничения, введённые накануне годовщины начала Великой Отечественной войны, кощунством.

В Европе с этим не согласились и уточнили, что ограничения введены не в полном объёме и коснутся лишь нескольких компаний и физических лиц, занимающихся экспортом белорусских нефтепродуктов и калийных удобрений. Постепенно перечень будет расширяться. Ряд европейских компаний уже отказался от сотрудничества с Белоруссией, не дожидаясь санкций. Это отразилось на сбыте продукции Белоруссого металлургического завода,

Санкции коснутся не только белорусской экономики, но и России. Москва будет вынуждена помочь Минску в преодолении экономических последствий. Белорусы понимают, что от санкций режим Лукашенко не рухнет. Для этого нужны протесты и забастовки.

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