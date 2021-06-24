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Депутат Рады Кузьмин сообщил об обысках у тещи Медведчука

, 11:15

Депутат Рады Кузьмин сообщил об обысках у тещи Медведчука
Виктор Медведчук, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин сообщил, что сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в офис партии «Оппозиционная платформа – за жизнь», а также к соратникам и теще депутата Виктора Медведчука.

«Сегодня с самого утра прокуроры и следователи опять нагрянули с очередными обысками к Медведчуку. В этот раз обыскивают не только партийный офис, кабинеты и жилища ближайших соратников, что уже стало традицией для действующей власти. В этот раз с обысками приехали еще и к маме жены Медведчука», - написал он в своем Телеграм-канале.

Кузьмин отметил, что сотрудники правоохранительных органов «на полном серьезе пытаются найти доказательства государственной измены зятя». По его словам, прокуратура хочет запугать Медведчука и его родственников, «проводит акции устрашения» под видом обысков.

«Фактически власть совершает новые преступления против Медведчука и действует при этом с особым садистским удовольствием», - заключил депутат.

Напомним, что  Виктора Медведчука и его соратника Тараса Козака обвиняют в госизмене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму. Медведчук помещен под домашний арест на два месяца. 

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