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Китай меняет руководителя дипломатической миссии в США

, 14:25

Китай меняет руководителя дипломатической миссии в США

Дипломатическое представительство Поднебесной в США на протяжении восьми лет возглавлял Цуй Тянькай. Опытный и грамотный дипломат возвращается на Родину. На внешнеполитическом пространстве он известен как специалист, старающийся не обострять противоречия.

Цуй уходит с поста в тот момент, когда конфронтация между странами достигла максимального уровня. Вашингтон обвиняет Пекин в распространении коронавируса по всему миру. По этой причине США включили в чёрный список более полусотни китайских компаний.

Для Америки КНР стала главным соперником по многим направлениям. Рост экономики Поднебесной, модернизация вооружения подрывает прежние лидирующие позиции США. США в противостоянии с КНР придётся хлебнуть намного больше, чем в конфронтации с СССР во времена Холодной войны. Пока не известно, кто сменит Цуя. В любом случае это должен быть человек с серьёзной политической и дипломатической подготовкой.

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