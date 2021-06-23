Китай меняет руководителя дипломатической миссии в США

Аргументы Недели → В мире 13+

23 июня 2021, 14:25

Дипломатическое представительство Поднебесной в США на протяжении восьми лет возглавлял Цуй Тянькай. Опытный и грамотный дипломат возвращается на Родину. На внешнеполитическом пространстве он известен как специалист, старающийся не обострять противоречия.



Цуй уходит с поста в тот момент, когда конфронтация между странами достигла максимального уровня. Вашингтон обвиняет Пекин в распространении коронавируса по всему миру. По этой причине США включили в чёрный список более полусотни китайских компаний.



Для Америки КНР стала главным соперником по многим направлениям. Рост экономики Поднебесной, модернизация вооружения подрывает прежние лидирующие позиции США. США в противостоянии с КНР придётся хлебнуть намного больше, чем в конфронтации с СССР во времена Холодной войны. Пока не известно, кто сменит Цуя. В любом случае это должен быть человек с серьёзной политической и дипломатической подготовкой.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости