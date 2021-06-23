Звезда НБА 90-х Джон Стоктон выступил против вакцинации

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23 июня 2021, 12:05 Источник: sports.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Форвард «Юты» 90-х Джон Стоктон до сих пор занимает первое место в списке лучших ассистентов в истории НБА. Результативные передачи и короткие шорты были визитной карточкой 185-сантиметрового белого баскетболиста. Джон Стоктон завершил карьеру в 2003-м году, а не так давно снялся в фильме «COVID и вакцина: правда, ложь и заблуждения», где отметился своими антипрививочными настроениями.



Жители мормонского штата Юта Патрик Гентемпо и Джефф Хэйс успели выпустить уже девять многосерийных картин. Их названия говорят сами за себя. Вот примеры:



- «Вся правда о вине». «Каждое уникальное интервью и каждый шокирующий эпизод полностью изменят ваше отношение к вину»;



- «Вся правда о Христе». «Мы приглашаем вас принять участие в эпическом путешествии, раскрывающем НОВЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ПОДРОБНОСТИ, которые укрепят вашу веру»;



- «Вся правда о вакцинах». «Присоединяйтесь к нам СЕЙЧАС, потому что вы больше нигде не найдете эту информацию».



Джон Стоктон появляется во втором эпизоде фильма «Вся правда о вакцинах» и поначалу рассуждает об ограничениях, связанных с вирусом. Он рассказывает о нереализованном потенциале молодых баскетболистов, которым из-за пандемии пришлось пропустить год соревнований. Затем он поделился своим мнением о системе здравоохранения и об ограничениях для бизнеса.



«Департамент здравоохранения – это небольшая группа людей. Разве они могут указывать владельцам магазинов, ресторанов, баров или спортзалов, как безопасно вести свой бизнес? Они не представляют, о чем ведут речь.



Если вы попытаетесь обойти постановления отдела здравоохранения, если попытаетесь не обращать внимания на Центры по контролю и профилактике заболеваний или указы губернатора, у вас возникнут серьезные юридические проблемы с каждым из институтов власти, которые попросту задавят вас», - отмечает Стоктон.



Когда-то отец баскетболиста Джек Стоктон владел собственным гриль-баром, и Джон продолжает переживать за развитие малого бизнеса.



Далее он подвергает сомнению опасность COVID-19:



«Если мы согласны с тем, что это вирус, и верим цифрам Центров по контролю и профилактике заболеваний, то оказывается, что он далеко не так опасен по сравнению с другими вирусами».



Затем Джон Стоктон высказывается по поводу вакцинации:



«Необходимость прививаться пугает. Я не понимаю, как вакцина может пройти все этапы тестирования за столь короткое время. Считаю, что вакцины должны тестироваться более 10-20 лет. Дольше, чем что-либо другое. Но даже в этом случае они не будут достаточно эффективны как минимум из-за того, что не помогают преодолеть страх перед опасностью».



Участие Стоктона в далеко неоднозначной картине разочаровало многих пользователей Twitter и Reddit. Похоже, что популярность легенды НБА пошла на убыль.





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