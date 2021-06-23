В Германии не исключают, что Лукашенко в ответ на санкции остановит транзит углеводородов в Европу

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23 июня 2021, 11:22

Если страны ЕС примут новый пакет санкций против Белоруссии, её экономика потеряет 32 млрд долларов от экспортных сделок.



Серьёзные ограничения могут коснуться белорусских удобрений. Россия может пострадать опосредованно. Минск не сможет своевременно, а может быть и вообще, вернуть кредиты Москве. Новые санкции будут вводиться поэтапно и затронут важнейшие секторы белорусской экономики. Ограничения ЕС вводит в связи с инцидентом, произошедшим 23 мая. Белоруссия посадила на своей территории самолёт авиакомпании Ryanair из-за угрозы террористического акта. На борту кстати оказался белорусский блогер-оппозиционер Роман Протасевич, которого тут же арестовали.



Россия не заинтересована в падении экономики Белоруссии, однако не готова давать новые кредиты. Такой же позиции придерживаются Китай, арабские государства. Режим Лукашенко многими странами не признаётся. Реакция белорусского президента на новые санкции может быть непредсказуемой. В Германии не исключают, что он остановит транзит углеводородов в Европу через свою территорию. При этом многое зависит от позиции Кремля.





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