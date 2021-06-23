Депутат Госдумы Дмитрий Новиков прокомментировал заявление депутата бундестага о подготовке Германии к войне с Россией

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23 июня 2021, 10:47

Здание Госдумы, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление депутата бундестага от фракции «Левые» Севим Дагделен о подготовке Германии к войне с Россией.

Севим Дагделен заявила, что Германия посредством наращивания оборонных расходов готовится к войне с Россией.

Российский парламентарий считает, что фракция «Левых» в бундестаге — одна из «самых внятных политических сил в современной Европе, в современном Евросоюзе», - передаёт RT.

Как отметил Новиков, она регулярно вносит здравые предложения, и со многими можно согласиться.

По словам Новикова, «сложно не согласиться и с заявлением Севим Дагделен о том, что посредством наращивания оборонных расходов Германия готовится к войне с Россией.

«Предупреждение является очень важным и очень справедливым, на мой взгляд», — считает российский депутат.

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