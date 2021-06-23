Украинский журналист Гордон заявил, что после «возвращения» Крыма россиян выдворят с полуострова

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23 июня 2021, 07:39 Источник: РИА Новости

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Украинский журналист, телеведущий Дмитрий Гордон заявил, что власти Украины вернут Крым и после «возвращения» полуострова выдворят оттуда россиян. Гордон выразил сочувствие крымчанам из-за наводнений и его последствий.

Телеведущий сказал в эфире телеканала «Украина 24»: «Это наши люди, это украинцы, за исключением тех, кого завезли из России, а там многих уже позавозили». «Но я могу успокоить: как завезли, так и вывезут», - «успокоил» Гордон.

Украинский журналист пригрозил россиянам, которые приобретают недвижимость в Крыму, тем, что у них «все потом заберут», поскольку это якобы «незаконно».

Крым вошёл в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, в котором почти все крымчане и жители Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией.

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