Украинский журналист Гордон заявил, что после «возвращения» Крыма россиян выдворят с полуострова

Украинский журналист, телеведущий Дмитрий Гордон заявил, что власти Украины вернут Крым и после «возвращения» полуострова выдворят оттуда россиян. Гордон выразил сочувствие крымчанам из-за наводнений и его последствий.
Телеведущий сказал в эфире телеканала «Украина 24»: «Это наши люди, это украинцы, за исключением тех, кого завезли из России, а там многих уже позавозили». «Но я могу успокоить: как завезли, так и вывезут», - «успокоил» Гордон.
Украинский журналист пригрозил россиянам, которые приобретают недвижимость в Крыму, тем, что у них «все потом заберут», поскольку это якобы «незаконно».
Крым вошёл в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, в котором почти все крымчане и жители Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией.
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