В США выполнили цель Байдена вакцинировать 70% взрослого населения

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22 июня 2021, 21:26

pixabay.com

На территории Соединенных Штатов прививки от COVID-19 сделали 70% взрослого населения. Речь идет о гражданах старше 30 лет.

При этом использовалась минимум одна доза вакцины от коронавирусной инфекции. Таким образом, американской администрации удалось выполнить цель, которую ранее поставил хозяин Белого дома Джозеф Байден.

План должны были выполнить в стране до четвертого июля. Этой информацией поделился на брифинге Джеффри Зинтс, занимающий должность координатора Белого дома по реагированию на пандемию. Трансляция выступления происходила на официальном интернет-ресурсе Белого дома.

В Соединенных Штатах полностью привились свыше 150 млн граждан, частично - более 177 млн. Такие цифры актуальны по состоянию на 21 июня.

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