Губернатора Токио Юрико Коикэ госпитализировали из-за переутомления

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22 июня 2021, 18:10

Юрико Коикэ, фото: Yoshio Tsunoda/Global Look Press

Губернатор японской столицы Юрико Коикэ оказалась на больничной койке в Токио. Причиной госпитализации стало переутомление.

Отмечается, что в связи с недомоганием она до конца недели перестанет заниматься рабочими делами. Данная информация поступила от агентства Киодо, которое в своем материале ссылается на источники, знакомые с ситуацией.

Некоторое время назад телеканал NHK сообщал, что временно обязанности Коикэ лягут на плечи вице-губернатора Мицутика Тарао. Напомним, что Олимпийские игры стартуют в Токио 23 июля. Они будут продолжаться по 8 августа. В рамках данного мероприятия будет представлено 33 вида спорта и 339 категорий.

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