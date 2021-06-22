Губернатора Токио Юрико Коикэ госпитализировали из-за переутомления
22 июня 2021, 18:10
Губернатор японской столицы Юрико Коикэ оказалась на больничной койке в Токио. Причиной госпитализации стало переутомление.
Отмечается, что в связи с недомоганием она до конца недели перестанет заниматься рабочими делами. Данная информация поступила от агентства Киодо, которое в своем материале ссылается на источники, знакомые с ситуацией.
Некоторое время назад телеканал NHK сообщал, что временно обязанности Коикэ лягут на плечи вице-губернатора Мицутика Тарао. Напомним, что Олимпийские игры стартуют в Токио 23 июля. Они будут продолжаться по 8 августа. В рамках данного мероприятия будет представлено 33 вида спорта и 339 категорий.
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