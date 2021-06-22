В Швейцарии разрешили делать прививки от COVID-19 подросткам

Аргументы Недели → В мире 13+

22 июня 2021, 17:52

pixabay.com

На территории Швейцарии власти выдали разрешение вводить детям от 12 до 15 лет вакцину от коронавирусной инфекции. Соответствующая информация появилась сегодня на официальном интернет-ресурсе Федерального офиса общественного здравоохранения страны.

В сообщении сказано, что речь идет о препарате компании Pfizer/BioNTech. Разрешение поступило от Swissmedic в начале нынешнего месяца.

Кроме того, подчеркивается, что у детей и молодых людей коронавирус в редких случаях развивается в тяжелой форме. У некоторых из них при заболевании наблюдаются слабые симптомы, у других они даже не отмечаются.

При этом специалисты Swissmedic советуют молодежи вакцинироваться. В компании призвали делать прививку особенно тем, кто страдает от хронических заболеваний.

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