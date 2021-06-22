Африканские СМИ: Париж скорбит о потере влияния в ЦАР

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22 июня 2021, 16:30

Фото из открытых источников

Объявив о приостановке финансовой помощи и отмене военного сотрудничества с Центральноафриканской Республикой, Париж, ищущий поддержки Вашингтона, сожалеет об утрате влияния в Африке. Министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан не скрывает своего отчаяния из-за успехов России в африканском регионе.

В интервью BFM TV французский министр заявил, что рассчитывает на страны из Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), чтобы остановить распространение российского влияния в Африке, в частности, в Сахеле.

По мнению экспертов Radio Révolution Panafricaine, позиция Ле Дриана демонстрирует несостоятельность политики Парижа. Стратегия Франции давно критикуется даже некоторыми странами Европейского Союза, такими как Италия и Германия.

Глава французского внешнеполитического ведомства считает неприемлемой ситуацию в ЦАР. Развивающиеся партнерские отношения Москвы и Банги олицетворяют поражение Парижа в стране, которую в Елисейском дворце исторически считают зоной своего влияния.

Африканская республика смогла решить проблемы с безопасностью благодаря помощи России. В ЦАР работают российские инструкторы, которых иностранные журналисты любят приписывать к «ЧВК Вагнера». Они хорошо подготовили местных силовиков для борьбы с группировками радикалов. Как результат — бандформирования были разгромлены.

На вопрос, беспокоит ли усиление позиций России в Африке, глава МИД Франции не отвечает напрямую, лишь заявляет, что сожалеет о несоблюдении геополитического распределения зон влияния великих держав. Францию, по его словам, беспокоит то, что «вот уже несколько лет никто не соблюдает договоренности по распространению оружия, как это было в прошлом, особенно между Соединенными Штатами и Россией».

Франция наконец осознала тот факт, что из-за своей политики она теряет позиции даже там, где ранее Париж создал свой «заповедник». В ЦАР и других странах региона граждане не считают русских новыми хозяевами, как это было в колониальные годы. Россияне для африканцев больше похожи на союзников, чей вклад будет полезен для восстановления внутреннего баланса и стабильности в международных отношениях.

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