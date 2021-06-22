Летающий дворец Каддафи вернулся в Ливию

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22 июня 2021, 15:55

Повстанец примеряется к интерьерам убитого Каддафи

Airbus A340 после повреждения во время «ливийской весны» находился на ремонте во Франции. Его хозяина убили в 2011 году, и только спустя 10 лет Ливии вернули этот летающий дворец.



Всё это время после ремонта борт №1 находился в аэропорту Перпиньяна. Он прошёл технический осмотр и даже поднимался для профилактики в воздух. После урегулирования международных судебных формальностей А340 вернули на родину. Пустой самолёт встречал сам премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейб.



До лидера ливийской джамахирии лайнером владел султан Брунея, потом саудовский принц. Полковник Каддафи был третьим хозяином самолёта. На борту есть джакузи, кинотеатр, огромная кровать. В самолете можно разместить до 50 гостей. Конечно, есть самолёты и покруче, но не будем забывать что для Каддафи, ночевавшего в бедуинском шатре в Тайницком саду Кремля, и это большая роскошь.





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