Американцы начали устанавливать в Польше системы ПРО

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22 июня 2021, 16:05

US Navy/Global Look Press

Американские военные приступили к установке на польской территории систем ПРО Aegis Ashore. Данные системы вооружения американцы размещают на базе Редзиково. Эта информация поступила от Агентства противоракетной обороны США.

Отметим, что Соединенные Штаты вышли из договора с Российской Федерацией по ПРО 19 лет назад. Такое решение было связано с тем, что американцы собрались развивать глобальную систему ПРО, которая позволила бы защищаться от таких стран, как Северная Корея и Иран.

В настоящее время, как сообщает РИА Новости, такое вооружение находится в Соединенных Штатах, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Польше и на румынской территории. Близ китайского и российского побережья службу несут эсминцы с противоракетами. Москва и Пекин, безусловно, обеспокоены сложившейся ситуацией.

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