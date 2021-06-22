Украина планирует привлечь Лукашенко к уголовной ответственности

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22 июня 2021, 14:55

На имя генерального прокурора Украины поступило заявление от нескольких депутатов Верховной Рады. Парламентарии считают Александра Лукашенко преступником, который признал официально Луганскую народную республику отдельным государством. На Украине восточные регионы признаны оккупированными.



Руководство Луганской республики, в свою очередь, обвиняет Романа Протасевича, арестованного белоруса, в проведении террористических операций. Известно, что он был снайпером и принимал участие в донбасском конфликте в составе батальона «Азов». Прокуратура ЛНР даже обратилась в Минск с просьбой выдать Протасевича для проведения следственных действий. Лукашенко пока не готов передать задержанного луганской прокуратуре, однако согласился принять следователей из непризнанной республики.



В Киеве считают, что ЛНР не может иметь органы прокуратуры. Признание Белоруссией данной территории наделяет её определённой субъектностью. Посольство Украины в ближайшее время обратится к белорусским властям. Эксперты вынуждены признать, что Белоруссия и Украина находятся на грани дипломатического конфликта.





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