Британский медик Хопсон назвал сроки ревакцинации от коронавируса

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22 июня 2021, 14:49

медик, фото: pixabay.com

Один из руководителей британской национальной системы здравоохранения HNS Крис Хопсон назвал примерные сроки ревакцинации третьей «усиливающей» дозой препарата против новой коронавирусной инфекции в Великобритании.

«Бустерная вакцинация, возможно, будет необходима на ежегодной основе в течение... как минимум пяти, шести, семи, восьми или десяти лет...», - высказал он в эфире Times Radio.

Хопсон призывает местные власти скорее представить программу бустерной вакцинации, чтобы HNS смогла делать прививки в обычном режиме, а не как «экстренную спецоперацию». По его словам, в сентябре начнется вакцинация от гриппа, поэтому медикам нужно знать больше о программе правительства по ревакцинации от коронавируса.

«… если мы будем делать эти прививки в одну руку, а вакцины от коронавируса - в другую, то там нужно знать все (о программе правительства) как можно быстрее», - резюмировал собеседник.

Ранее глава НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что для ревакцинации от коронавируса подойдет «Спутник Лайт».

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