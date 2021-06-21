В Германии задержали россиянина за передачу информации спецслужбам РФ

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21 июня 2021, 18:44 Источник: Интерфакс

полиция, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на Генеральную прокуратуру Германии сообщили, что представители правоохранительных органов задержали россиянина, работающего в местном университете, по подозрению в работе на спецслужбы РФ.

«В Германии задержали гражданина России Ильнура Нагаева. Он работал на кафедре машиностроения университета в Аугсбурге», - уточнила член Общественной палаты (ОП) РФ Мария Бутина.

По данным следствия, в период между октябрем 2020 и июнем 2021 года мужчина минимум три раза встретился с представителями российской разведслужбы. Отмечается, что он якобы дважды передавал информацию, добытую на работе, в обмен на деньги.

Россиянина задержали в пятницу. В его квартире и на рабочем месте провели обыски.

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