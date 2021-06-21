Запад опасается союза России и Китая

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21 июня 2021, 15:34

Российские и западные СМИ предполагают, что в скором времени российский лидер посетит Китай. Это будет второй важный визит Путина после переговоров с Байденом.



На Западе настороженно относятся к контактам Москвы и Пекина. Вашингтон заинтересован в ослаблении российско-китайского партнёрства. Но в июле заканчивается срок договора о сотрудничестве РФ и КНР, который был подписан 20 лет назад. Стороны намерены продлить его ещё на 5 лет.



Опасения Вашингтона настолько сильны, что внешнеполитическая доктрина корректируется в экстренном порядке. Больше всего опасений вызывает сотрудничество России и Китая в области технологий.



В американской администрации известно, что Россия и Китаю разрабатывают современный истребитель, новые технологии, системы связи, проводят совместные военные учения и многое другое. Эта дружба может «вытолкнуть» США из Восточной и Центральной Азии. Сотрудничество РФ и КНР в политике и социальной сфере может постепенно перерасти в военный союз.





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