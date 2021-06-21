Как россияне без визы попадают через Мексику в США

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21 июня 2021, 15:09

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Издание The Insider сообщает о том, что сотни россиян пересекают границы США через Мексику, где не требуется виза. После этого они сдаются миграционным офицерам. Некоторые из россиян проводят в американских тюрьмах в ожидании легализации более года.



После пересечения границы миграционная служба проводит допрос, снимает отпечатки пальцев и отправляет в спецприемник. Мужчины и женщины содержатся отдельно, даже если они являются семейной парой. Отдельно содержатся и женщины с детьми.



Александр Леонтьев из Тюмени отмечает, что еще до пересечения мексиканской границы важно заранее получить поручительство какого-нибудь добропорядочного американца, который в первое время может помочь с жильем.



«Пока я живу с браслетом слежения на ноге и каждые две недели отчитываюсь своему миграционному офицеру. Только с его разрешения я могу выезжать за пределы штата. Разрешения на работу у меня пока тоже нет», - сообщил россиянин.



Александр Климанов из Томска рассказал, что после задержания его заставили снять ремень, шнурки, штаны, забрали все предметы из карманов и отправили в камеру ждать.



«Я оказался в помещении примерно 30 м², в котором сидели 30 человек. Спать можно было только на железных койках или ковриках-пенках. Посреди ночи меня вызвали на допрос. Спрашивали, кто ты такой, почему ты тут?



На третий день меня перевели в соседнюю тюрьму, там не было вообще ничего, никаких предметов даже первой необходимости. Кормили буррито и водой, а еще через неделю этапировали в большую тюрьму под Сан-Диего. Там всем новоприбывшим выдали какие-то вещи — щетки, зубную пасту, переодели в робу. И я подумал, что тут-то мы заживем. Но оказалось, что это еще один перевалочный пункт, и через двое суток нас уже повезли в место, где должен был состояться миграционный суд. В моем случае он проходил в Нью Джерси», - сообщил «перебежчик».



После этого он содержался еще в двух тюрьмах — сначала в Delaney Hall Correctional Facility, а потом в федеральной тюрьме округа Эссекс. Вторая оказалась настоящей уголовной тюрьмой, в которой из 4500 заключенных мигрантами были только 800 человек, а остальные проходили по уголовным статьям.



Бывший московский бизнесмен рассказал, что после пересечения границы с США он провел в распределительном центре 5 дней.



«После досмотра я оказался в маленькой комнате три метра в ширину и пятнадцать в длину с лавочками вдоль стен. Там находилось еще 25 человек. Реально на лавочках могли уместиться лежа только человек шесть, в итоге все остальные спали на полу, кто-то даже около туалета, который был тут же. Большинство из них были мексиканцы в очень грязной одежде. В камере было очень холодно и постоянно горел свет», - отметил россиянин.



Затем он попал в штат Миссисипи в Сортировочный центр для мигрантов, где вновь прибывших ждал новый допрос.



«Даже получить горячую воду там была проблема. Мы грели ее в микроволновках, но на 120 человек у нас их было всего две. Нам давали очень мало еды, просто чтобы мы не умерли с голода. В итоге меньше чем за месяц я похудел на 11 килограмм. Через 30 дней меня отправили в Луизиану. Нас всех заковали в наручники на руках и ногах и обвязали цепями, как особо опасных преступников, и несколько часов везли на автобусе.



Там я оказался в тюрьме штата, где содержались примерно 500 человек. И эта тюрьма оказалась в разы хуже сортировочного центра: железные ржавые кровати, влажность, постоянная духота. В камере размером 12 метров на 15 содержались 70 человек. Ни о какой чистоте и речи быть не могло. Убирались там сами заключенные за плату $1 в день. В основном на эту работу шли мексиканцы, потому что кормили тут тоже плохо, а за 45 центов можно было купить лапшу. Тут тоже были две микроволновки и к ним всегда — и утром, и днем, и ночью — стояла очередь. Они не выключались никогда. Туалет и душ были просто углублениями в стене. Вот как хочешь, так свои дела при всех и делай. В этой тюрьме я провел 7,5 месяцев», - рассказал покинувший Россию бизнесмен.



После этого ему через суд отказали в убежище и перевели в другую тюрьму в том же штате Миссисипи. По его словам, в общей сложности он провел в тюрьмах 1 год и 8 месяцев. В настоящее время он не имеет никакого статуса и разрешения на работу и находится на учете в миграционной службе.





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