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Пакистан отказался от сотрудничества с ЦРУ

, 14:37

Пакистан отказался от сотрудничества с ЦРУ

После вывода американских войск из Афганистана правительство Пакистана не разрешит использования территорию страны для проведения контртеррористических операций спецслужбами США. Ранее американские войска активно обстреливали территорию Афганистана с военных баз, расположенных в Пакистане.

Заявление пакистанских властей для Белого дома оказалось неожиданным. Президент США Джозеф Байден ищет новые источники влияния на Афганистан.

В МИД Пакистана добавили, что США не сможет переложить ответственность на Пакистан за установление мира в соседней стране. Премьер Пакистана Имран Хан неоднократно возглавлял в стране протест против размещения американских беспилотников. Глава ЦРУ Уильям Бэрнс побывал с визитом в Пакистане, однако встретиться с руководством страны ему не удалось.

В американском Конгрессе не исключают, что официальная власть в Афганистане в ближайшие годы может рухнуть. Её подхватят террористические группировки, которые получат возможность наносить удары по территории США.

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