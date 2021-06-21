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В МИД Азербайджана заявили о намерении нормализовать отношения с Арменией

, 12:33 Источник: РИА "Новости"

В МИД Азербайджана заявили о намерении нормализовать отношения с Арменией
флаг Азербайджана, pixabay.com

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку является сторонником нормализации отношений с Ереваном. По словам дипломата, армянской стороне было сделано предложение в данном направлении.

Байрамов подчеркнул, что власти Азербайджана, основываясь на нормах и принципах международного права, а также на уважении суверенитета, нерушимости признанных международным сообществом границ и территориальной целостности, является сторонником нормализации отношений с Арменией.

По мнению Баку, какой-либо альтернативы сотрудничеству в регионе не существует.

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