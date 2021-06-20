Михаил Таратута рассказал о «новых людях», «нежные чувства» которых нельзя задевать в США

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20 июня 2021, 19:59 Источник: Свобдная пресса

фото: pixabay.com

Известный журналист Михаил Таратута рассказал о «новых людях», «нежные чувства» которых теперь категорически нельзя задевать в США. Автор «Америки с Михаилом Таратутой» поделился своим впечатлением о происходящих в США переменах вокруг гендерной темы.

Журналист иронично отметил, что если кто-то «отсталый» полагает, что «природой определено только два пола — мужской и женский, вам необходимо срочно ликвидировать этот постыдный пробел». Таратута пишет, что сейчас на Западе - в авангарде — США, «откуда идут самые захватывающие тренды». Как отметил журналист, в США стало опасно проявлять традиционные взгляды в отношении пола.

Он предупредил: «Ваша дремучесть считается не просто безобидной отсталостью, но может стать поводом для судебного иска». Журналист отметил, что сегодня в Америке среди либеральной публики принято на всё обижаться. «В силу своей необразованности вы можете задеть нежные чувства представителя одного из 58 полов, которые сегодня насчитывает эта страна», — рассказал Таратута.

Журналист привел как пример ABC news, который проводит ликбез для «гендерно дремучих», публикуя полный список новых половых разновидностей, - пишет «Свободная пресса».

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